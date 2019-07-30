Серый экран. На Урале сорвалась поставка незадекларированной компьютерной техники

Ее планировали продать через систему госзакупок

Подозрительный товар изъяли таможенники. Мониторы были произведены в Гуанчжоу одной из китайских компаний. Во время проверки выяснилось, что техника не задекларирована, а в инструкциях нет русскоязычной версии, что тоже является нарушением. Суд постановил изъять мониторы и передать в Росимущество.

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Серый экран. На Урале сорвалась поставка незадекларированной компьютерной техники