Серый экран. На Урале сорвалась поставка незадекларированной компьютерной техники

Подозрительный товар изъяли таможенники. Мониторы были произведены в Гуанчжоу одной из китайских компаний. Во время проверки выяснилось, что техника не задекларирована, а в инструкциях нет русскоязычной версии, что тоже является нарушением. Суд постановил изъять мониторы и передать в Росимущество.