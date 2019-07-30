Охота на грибников. Дорожные службы начали бороться с торговцами на обочинах уральских трасс

Продавать ягоды, грибы и веники — это не преступление. Однако проблема в том, что люди находятся в опасной близости от дорог с очень интенсивным движением. Мастера «Уралуправтодора», патрулирующие тракты, стали фотографировать рисковых торговцев и передавать данные в правоохранительные органы.