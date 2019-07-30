Продавать ягоды, грибы и веники — это не преступление. Однако проблема в том, что люди находятся в опасной близости от дорог с очень интенсивным движением. Мастера «Уралуправтодора», патрулирующие тракты, стали фотографировать рисковых торговцев и передавать данные в правоохранительные органы.
Охота на грибников. Дорожные службы начали бороться с торговцами на обочинах уральских трасс
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17.07.2019
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