Не хотите по-хорошему? Будет по-плохому. Похоже, этот девиз стал главным в отношениях застройщика с жителями частного сектора на Уктусе

Но владельцы старых домов выезжать не желают — не сошлись со строителями в цене. Переговоры зашли в тупик, а путь к домам несогласных превратился в непроходимое болото. Строители зачем-то свозят на Коркинскую горы земли со своей стройки. Небольшой дождь — и все это превращается в грязевое месиво.