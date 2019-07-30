Но владельцы старых домов выезжать не желают — не сошлись со строителями в цене. Переговоры зашли в тупик, а путь к домам несогласных превратился в непроходимое болото. Строители зачем-то свозят на Коркинскую горы земли со своей стройки. Небольшой дождь — и все это превращается в грязевое месиво.
Не хотите по-хорошему? Будет по-плохому. Похоже, этот девиз стал главным в отношениях застройщика с жителями частного сектора на Уктусе
На улицах Коркинской и Миасской планируют построить жилой квартал
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Не хотите по-хорошему? Будет по-плохому. Похоже, этот девиз стал главным в отношениях застройщика с жителями частного сектора на Уктусе