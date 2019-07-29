Кошка в окошке. В Верхней Пышме спасли котенка, который застрял между створками на 8 этаже

Любопытный малыш, который остался один дома, едва не погиб

На жалобное мяуканье сбежались соседи: внизу развернули спасательный тент, вызвали МЧС и зоозащитников.

Спасатели оказались на высоте -в прямом смысле слова. Вызволить из оконных тисков котенка смог профессиональный альпинист. Он договорился с жителями квартиры на 9-ом этаже, спустился к пленнику по веревке, ловким движением вытащил его из щели и убрал кота в мешок. Но на этом спасательная операция не закончилась. Через стекло мужчина увидел второго котенка и проволочной петлей закрыл раму, чтобы не было новых увечий в кошачьем семействе. Черного малыша сразу отвезли к ветеринару — от полученных травм у него отнялись задние лапы.

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Кошка в окошке. В Верхней Пышме спасли котенка, который застрял между створками на 8 этаже