Как люди начали по свету колесить. Историю колеса расскажут в Музее истории Екатеринбурга

Пожалуй, трудно найти другое открытие, которое дало бы такой мощный толчок развитию техники. Повозка, гончарный круг, мельница — вот далеко не полный перечень устройств, в основе которых лежит… колесо! Сложно сказать, кто сделал его первым. Но ученые сходятся во мнении, что пользоваться изобретением начали 8 тысяч лет до нашей эры. Еще больше подробностей знают экскурсоводы Музея истории Екатеринбурга. Уже завтра, на экскурсии «Как люди начали по свету колесить», они расскажут, какими необычными колесами пользовались уральцы в 18 веке и какие механизмы без этой конструкции не работают.