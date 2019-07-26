Никотин вредит здоровью и отношениям с соседями. Пенсионеры из Новоуральска утверждают, что их выкуривают из собственной квартиры

Из-за табачного дыма хозяева не раз уходили ночевать в другое место

Пенсионеры жаловались повсюду: и в полицию, и в прокуратуру. Но те нарушения не нашли и посоветовали пострадавшим перевести дух. Точку в истории поставил суд.

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