Не продохнуть. Поселок Красный под Верхней Пышмой окутало облаком едкого смога

Возможно, свалка начала гореть. Накануне дым и запах гари так напугали местных, что им пришлось вызывать пожарных. Правда, открытого огня сельчане не видели. А на дымку через некоторое время пожаловались еще и жители Пионерского поселка Екатеринбурга.