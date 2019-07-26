Возможно, свалка начала гореть. Накануне дым и запах гари так напугали местных, что им пришлось вызывать пожарных. Правда, открытого огня сельчане не видели. А на дымку через некоторое время пожаловались еще и жители Пионерского поселка Екатеринбурга.
Не продохнуть. Поселок Красный под Верхней Пышмой окутало облаком едкого смога
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