Мелочь, а приятно. Екатеринбург присоединился к акции, придуманной 10-летней девочкой, умершей от рака

Участники оставляют монеты для пассажиров, которым не хватает на проезд

«Студия-41» тоже не осталась в стороне. Мы оставили мелкие деньги, как о том мечтала Соня Рыбина, на остановка в центре города. Это делается в память о девочке, которая мечтала, чтобы добра в мире становилось больше. Флешмоб #мечтасонирыбиной запустили в марте — по просьбе мамы малышки. Сейчас его поддержали уже тысячи человек.

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