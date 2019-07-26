Мелочь, а приятно. Екатеринбург присоединился к акции, придуманной 10-летней девочкой, умершей от рака

«Студия-41» тоже не осталась в стороне. Мы оставили мелкие деньги, как о том мечтала Соня Рыбина, на остановка в центре города. Это делается в память о девочке, которая мечтала, чтобы добра в мире становилось больше. Флешмоб #мечтасонирыбиной запустили в марте — по просьбе мамы малышки. Сейчас его поддержали уже тысячи человек.