Каникулы в большом городе не всегда безопасны — одни дети играют на разрушенных площадках, другие без присмотра купаются. Рейд по местам, от которых требуется соблюдение правил детской безопасности, продлится еще 2 дня.
Беспризорное лето. Как его проводят школьники Екатеринбурга, выясняют сотрудники МЧС, полиции и органов опеки
После проверки они напишут не сочинения, а рапорты, из-за которых беспечным родителям могут грозить штрафы
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11.07.2019
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Беспризорное лето. Как его проводят школьники Екатеринбурга, выясняют сотрудники МЧС, полиции и органов опеки