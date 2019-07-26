Беспризорное лето. Как его проводят школьники Екатеринбурга, выясняют сотрудники МЧС, полиции и органов опеки

После проверки они напишут не сочинения, а рапорты, из-за которых беспечным родителям могут грозить штрафы

Каникулы в большом городе не всегда безопасны — одни дети играют на разрушенных площадках, другие без присмотра купаются. Рейд по местам, от которых требуется соблюдение правил детской безопасности, продлится еще 2 дня.

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Беспризорное лето. Как его проводят школьники Екатеринбурга, выясняют сотрудники МЧС, полиции и органов опеки