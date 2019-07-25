Я могу! Я рисую! На Урале стартовал конкурс рисунков для детей-инвалидов

Все работы, которые пришлют на почту, войдут в глянцевый каталог — его организаторы планируют издать этой осенью. Авторы и члены жюри отмечают, что многие работы трогают до слез. Особенно, когда узнаешь, с каким трудом художнику дался творческий процесс. Был рисунок, который мальчик нарисовал ногами, другой ребенок в 15 лет ради конкурса впервые взял в руки кисть. Картины присылают и незрячие дети. Конкурс «Я могу. Я рисую» проводят во второй раз. В прошлом году организаторам прислали почти тысячу работ со всех регионов страны. Нынче ждут еще больше шедевров. Проект развивается при поддержке Министерства соцполитики области. Отправить работы можно до середины октября – для издания каталога организаторам требуются именно оригиналы работ. Рисунки могут быть выполнены на любом материале и исполнены в любой технике рисования.