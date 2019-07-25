Уклонение от вывоза отходов! В Екатеринбурге обсуждают насущные проблемы мусорной реформы

В частности, непонятна ситуация с юридическими лицами

По правилам, каждый офис и магазин должен обзавестись своей контейнерной площадкой и платить за ее содержание. Но пока многие предприниматели предпочитают подкидывать мусор в баки у жилых домов. Как отмечают в Министерстве ЖКХ, ответственности за отказ заключить договор со Спецавтобазой предприниматели не несут. Но штрафы в конце года выплатить все же придется.

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Уклонение от вывоза отходов! В Екатеринбурге обсуждают насущные проблемы мусорной реформы