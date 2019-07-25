Старый Новый рок вновь на волне

Еще больше музыки, активностей для детей и взрослых, и конечно, пляж на золотых песках. В списке хедлайнеров фестиваля — группы Люмен, Старый приятель, Нойз Эм Си, Кочевники и другие! Помимо них ловить Волну будут три десятка музыкальных коллективов, отобранных экспертным советом. Еще одна новая фишка — креативный кластер, который объединит журналистов, фотографов, артистов и представителей современного искусства. Опен-эйр продлится два дня, организаторы позаботились о том, чтобы гостям было не только весело, но и комфортно. На территории базы будет организован фудкорт, парковка, душевые и палаточный городок.