Мы принимаем бой. Клубу УГМК передали право на проведение чемпионата Европы по самбо

Как рассказал директор клуба, в ближайший год предстоит проделать большой объем работы. Свердловчане приложат максимум усилий, чтобы турнир прошел на высочайшем организационном уровне. Чемпионат Европы станет крупнейшим состязанием по самбо, который когда-либо принимала уральская столица