Мы принимаем бой. Клубу УГМК передали право на проведение чемпионата Европы по самбо

Он продет в мае 2020 года во Дворце игровых видов спорта

Как рассказал директор клуба, в ближайший год предстоит проделать большой объем работы. Свердловчане приложат максимум усилий, чтобы турнир прошел на высочайшем организационном уровне. Чемпионат Европы станет крупнейшим состязанием по самбо, который когда-либо принимала уральская столица

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