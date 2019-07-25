Как рассказал директор клуба, в ближайший год предстоит проделать большой объем работы. Свердловчане приложат максимум усилий, чтобы турнир прошел на высочайшем организационном уровне. Чемпионат Европы станет крупнейшим состязанием по самбо, который
Мы принимаем бой. Клубу УГМК передали право на проведение чемпионата Европы по самбо
Он продет в мае 2020 года во Дворце игровых видов спорта
Как рассказал директор клуба, в ближайший год предстоит проделать большой объем работы. Свердловчане приложат максимум усилий, чтобы турнир прошел на высочайшем организационном уровне. Чемпионат Европы станет крупнейшим состязанием по самбо, который
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17.07.2019
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Мы принимаем бой. Клубу УГМК передали право на проведение чемпионата Европы по самбо