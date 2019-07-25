Детство должно быть у каждого. В Центральном парке открылась инклюзивная детская площадка

На ней могут играть и обычные, и особенные ребята

Все аттракционы оборудованы пандусами и специальными покрытиями. Площадка в Екатеринбурге стала второй в России. Авторы проекта уверены, что такое новшество — большой шаг к социализации детей с особенностями развития.
От идеи до открытия первой площадки прошло почти 2 года. Для этого привлекали специалистов аж из столицы, где до сегодняшнего дня была единственная в России площадка для детей с ограниченными возможностями. Каждый спортивный и игровой снаряд продумывали до мелочей: высота, ширина, пандусы — все должно подходить для ребят, которые не могут ходить самостоятельно. Проект получился дорогой, но помогли благотворители из фонда святой Екатерины.

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