Быстрее, выше, сильнее. Олимпийский девиз как нельзя лучше подходит и к Универсиаде, к которой готовится Екатеринбург

Впрочем, интрига, где разместится деревня Универсиады, еще сохраняется. Есть два варианта: старый, на Визе, и новый, в Кольцово. У обоих есть плюсы и минусы — поэтому власти будут исходить из принципа, где проще заложить новый студенческий город. Ожидается, что на Универсиаду-2023 приедут представители 150 стран, и их собираются удивить. Одна из задумок — молодежный фестиваль мирового размаха. По мнению главы региона Евгения Куйвашева, он сделает Игры запоминающимися, раздвинет их границы и, возможно, положит начало новой международной традиции. Готовясь к турниру, горожане буквально планируют прыгнуть выше головы. Как это сделать правильно — нам расскажет и покажет тренер и популярный блогер Егор Пупынин. Продолжаем осваивать универсиадские виды спорта в рубрике «Дневники Универсиады»