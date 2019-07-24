В Екатеринбурге определились с участком, где может начаться строительство второй ветки метро

Землю у перекрестка улиц Сыромолотова и 40-летия Комсомола зарезервируют и переведут в категорию «улично-дорожная сеть». Об этом просит застройщик. Теперь эти изменения должны утвердить депутаты городской думы. На карте перспективной линии конечная станция на ЖБИ называется “Каменные Палатки”.