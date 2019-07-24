Опасный аттракцион. В Каменске-Уральском девочка покалечилась на детской площадке

Она серьезно повредила ногу, напоровшись на сломанную качель

Ульяне наложили 11 швов, и теперь она сильно хромает. Подобного ЧП жители окрестных домов давно ждали. Качель неисправна уже несколько месяцев. Однако, ее демонтировали только после несчастного случая. В управляющей компании вместо извинений сказали родителям… лучше следить за детьми!
Ответственный за детскую площадку уверяет, что лентой опасную конструкцию он оградил сразу, как сломалась качель. Но ее в тот же день сорвали мальчишки.

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Опасный аттракцион. В Каменске-Уральском девочка покалечилась на детской площадке