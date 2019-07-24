Администрация города добилась сноса коттеджа, где проживают восемь человек, через суд. Требование о выселении семья получила весной, но компенсация в размере 6 млн. рублей пришла только в июне. У одной из владелиц при сборе вещей случилась истерика. Ей пришлось вызвать скорую помощь.
На коленях перед чиновниками. Хозяйка дома в Цыганском поселке умоляла не выселять ее семью
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