На коленях перед чиновниками. Хозяйка дома в Цыганском поселке умоляла не выселять ее семью

Администрация города добилась сноса коттеджа, где проживают восемь человек, через суд. Требование о выселении семья получила весной, но компенсация в размере 6 млн. рублей пришла только в июне. У одной из владелиц при сборе вещей случилась истерика. Ей пришлось вызвать скорую помощь.