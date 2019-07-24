К бою готовы. В Екатеринбург приехала комиссия международной ассоциации бокса

Престижный боксерский турнир среди любителей пройдет в уральской столице в сентябре. На него съедутся сотни именитых спортсменов. В первую очередь, комиссия ассоциации осмотрела будущий зал, где боксеры будут готовиться к поединкам. Здесь оборудуют несколько рингов, массажный кабинет для восстановления, повесят десяток набивных груш. Отдельно инспекции показали, как будет организовано питание — ведь для профессионалов важная диета. Сами соревнования пройдут на базе выставочного комплекса Екатеринбург-ЭКСПО, где будут установлены ринги для боев. В целом, иностранцы остались довольны тем, как идет подготовка к чемпионату.