К бою готовы. В Екатеринбург приехала комиссия международной ассоциации бокса

Эксперты проверяют, соблюдены ли в городе требования, которые предъявляются к хозяевам Чемпионата мира

Престижный боксерский турнир среди любителей пройдет в уральской столице в сентябре. На него съедутся сотни именитых спортсменов. В первую очередь, комиссия ассоциации осмотрела будущий зал, где боксеры будут готовиться к поединкам. Здесь оборудуют несколько рингов, массажный кабинет для восстановления, повесят десяток набивных груш. Отдельно инспекции показали, как будет организовано питание — ведь для профессионалов важная диета. Сами соревнования пройдут на базе выставочного комплекса Екатеринбург-ЭКСПО, где будут установлены ринги для боев. В целом, иностранцы остались довольны тем, как идет подготовка к чемпионату.

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