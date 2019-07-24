Фекальные реки. В старом доме на Опытной сточные воды постоянно текут обратно

Здание уже признано аварийным и будет расселено через несколько лет. Однако, как жить все это время, люди даже представить не могут. Ремонтировать дом не на что, говорят управленцы, хотя и признают, деньги на счету есть. Подобное происходит на протяжении нескольких лет. От постоянной сырости люди уже отказались от ремонта в квартирах. Говорят, бесполезно.