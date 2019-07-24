День как в тумане. Екатеринбург заволокло дымом

Многие горожане сегодня обратились в аптеки за масками из-за загадочного тумана, который с утра окутал Екатеринбург. К вечеру он немного рассеялся, благодаря поднявшемуся ветру. Такая атмосфера царила не только у нас. Информация о смоге поступает из Новоуральска, Тагила, Березовского и других городов. В соцсетях жители жалуются на неприятный запах гари и даже першение в горле. Вот, например, одно из сообщений в интернете: «Пахнет странно, как в больнице. Вонь кислотная. Дышать нечем, чувствуется запах пластмассы и краски». При этом никаких предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях не поступало ни от МЧС, ни от Уральского гидрометцентра. Там до сих пор не могут назвать источник — действующих пожаров в границах города и области нет, загрязнение воздуха находится пределах допустимого. Единственное — Центр экологического мониторинга зафиксировал превышение мелкой пыли в воздухе. Возможно, что туман, который накрыл город — это и есть частички пыли. Если долго находиться на воздухе, это может быть опасно. Также высказывались предположения, что до Урала дошел дым от сибирских пожаров. Стихия бушует в Западной Сибири, где местами даже объявлен режим «чёрного неба».