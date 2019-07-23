Запах мужчины. В Екатеринбурге открывается необычная выставка

Тем временем, юбилейный Венский фестиваль музыкальных фильмов подходит к концу. Последний концерт под открытым небом покажут в пятницу. По сложившейся за годы фестиваля традиции зрители увидят Новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Но не спешите грустить, ещё целых три дня можно наслаждаться прекрасной музыкой! Завтра на фестивале покажут концерт пианиста-виртуоза Ланг Ланга и знаменитой немецкой скрипачки Анне-Софи Муттер. Вундеркинд, которая начала профессиональную карьеру в шесть лет и муза модельера Джона Гальяно – Анне-Софи исполняет не только классику. Скрипачка сотрудничает с лучшими современными композиторами, которые часто пишут специально для нее. В концерте, который увидит уральский зритель, прозвучит композиция Маркингс американского композитора Джона Уильямса для скрипики соло, струнных и арфы.