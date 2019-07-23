Месть или случайность? В Екатеринбурге сгорел автомобиль известного борца с незаконной торговлей

Дмитрий Чукреев подозревает, что это сделано намеренно

Мол, так общественники хотят припугнуть ларечники-нелегалы. Как раз накануне Чукреев объехал точки, где нелегально торгуют фастфудом. И вот спустя несколько часов его автомобиль тушат всем двором. На съемках камеры наблюдения видно, как к машине подходит неизвестный — он что-то выплескивает, и автомобиль тут же загорается.

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Месть или случайность? В Екатеринбурге сгорел автомобиль известного борца с незаконной торговлей