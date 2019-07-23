Из-за взрыва в доме в Буланаше без жилья остались 13 человек

Газ хлопнул, когда хозяин закурил. В итоге мужчина получил обширные ожоги. В здании выбиты стекла, стены пошли трещинами. Специалисты решают вопрос о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Пока большинство жителей временно переехали к родственникам. Еще трое человек, в том числе ребенок, размещены в Центре помощи семье.