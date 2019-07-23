Из-за взрыва в доме в Буланаше без жилья остались 13 человек

В одной из квартир накануне случилась утечка газа из баллона

Газ хлопнул, когда хозяин закурил. В итоге мужчина получил обширные ожоги. В здании выбиты стекла, стены пошли трещинами. Специалисты решают вопрос о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Пока большинство жителей временно переехали к родственникам. Еще трое человек, в том числе ребенок, размещены в Центре помощи семье.

Также в разделе ЧП

Губит людей вода. Четверо свердловчан утонуло за выходные, в том числе двое детей
15.07.2019
Губит людей вода. Четверо свердловчан утонуло за выходные, в том числе двое детей
Деньги, два ствола: На Уралмаше при попытке ограбления застрелен налетчик
02.07.2019
Деньги, два ствола: На Уралмаше при попытке ограбления застрелен налетчик
Занесла нелегкая. В детском саду Екатеринбурга у сотрудника нашли туберкулез
17.07.2019
Занесла нелегкая. В детском саду Екатеринбурга у сотрудника нашли туберкулез
Нависшая угроза. Ветка старого тополя упала на подростка и сломала ему ключицу
18.07.2019
Нависшая угроза. Ветка старого тополя упала на подростка и сломала ему ключицу
вторник 23 Июля 2019
Из-за взрыва в доме в Буланаше без жилья остались 13 человек