Это шутка? Тысячи жителей Вторчермета в июльских квитанциях нашли счет за отопление

В домах, действительно, жарко, но это заслуга не коммунальщиков, а матушки-природы

Выяснилось, что это якобы перерасчет за прошлый декабрь. Странно только, что сумма равна средней плате за тепло.
Тем не менее, юристы рекомендуют оплатить июльское тепло. Разбирательство займет много времени, и людям могут насчитать пени. Жителям следует коллективно обратиться к поставщику и в прокуратуру. К заявлению следует приложить квитанции за декабрь и июль. Надзорный орган запросит документы о фактическом объеме потребленного тепла и сравнит с данными, выставленными за 2018-й год.

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