Это шутка? Тысячи жителей Вторчермета в июльских квитанциях нашли счет за отопление

Выяснилось, что это якобы перерасчет за прошлый декабрь. Странно только, что сумма равна средней плате за тепло.

Тем не менее, юристы рекомендуют оплатить июльское тепло. Разбирательство займет много времени, и людям могут насчитать пени. Жителям следует коллективно обратиться к поставщику и в прокуратуру. К заявлению следует приложить квитанции за декабрь и июль. Надзорный орган запросит документы о фактическом объеме потребленного тепла и сравнит с данными, выставленными за 2018-й год.