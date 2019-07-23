Вслед за сквером за Оперным театром и Зеленой Рощей власти города решили благоустроить парк Энгельса. Помимо спортивной и детской зоны, авторы проекта предлагают создать в зеленой зоне аж искусственный водоём. А на газонах установить лежаки и гамаки. Общественное обсуждение эскиза пройдет на этой неделе.
Больше воды и зелени. В парке Энгельса хотят разбить пруд
Проект его реконструкции обсуждают в Екатеринбурге
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вторник 23 Июля 2019
Больше воды и зелени. В парке Энгельса хотят разбить пруд