Больше воды и зелени. В парке Энгельса хотят разбить пруд

Проект его реконструкции обсуждают в Екатеринбурге

Вслед за сквером за Оперным театром и Зеленой Рощей власти города решили благоустроить парк Энгельса. Помимо спортивной и детской зоны, авторы проекта предлагают создать в зеленой зоне аж искусственный водоём. А на газонах установить лежаки и гамаки. Общественное обсуждение эскиза пройдет на этой неделе.

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Больше воды и зелени. В парке Энгельса хотят разбить пруд