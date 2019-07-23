Больше воды и зелени. В парке Энгельса хотят разбить пруд

Вслед за сквером за Оперным театром и Зеленой Рощей власти города решили благоустроить парк Энгельса. Помимо спортивной и детской зоны, авторы проекта предлагают создать в зеленой зоне аж искусственный водоём. А на газонах установить лежаки и гамаки. Общественное обсуждение эскиза пройдет на этой неделе.