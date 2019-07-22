Все эти годы он отмечается с размахом. Особенно в городах, где есть крупные промышленные предприятия. Так, в Первоуральске день металлурга давно превратился в день города. Для работников местного новотрубного завода это еще и семейный праздник — там трудится несколько династий.
Пролетарии всех стран накануне соединились. День металлурга отметили в Свердловской области
Профессиональному празднику уже больше 60 лет
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