Пролетарии всех стран накануне соединились. День металлурга отметили в Свердловской области

Профессиональному празднику уже больше 60 лет

Все эти годы он отмечается с размахом. Особенно в городах, где есть крупные промышленные предприятия. Так, в Первоуральске день металлурга давно превратился в день города. Для работников местного новотрубного завода это еще и семейный праздник — там трудится несколько династий.

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Пролетарии всех стран накануне соединились. День металлурга отметили в Свердловской области