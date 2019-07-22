Подозрительная шаурма. Чиновники Екатеринбурга объявили войну нелегальному фастфуду

Эта шаурмячная на Никонова считается рецидивистом. Ее как незаконно установленную уже выносили из центра. Но спустя месяц лавка вернулась на место все с теми же нарушениями. Предприниматели работают без договора аренды участка, разрешения на этот вид деятельности, да еще в условиях антисанитарии. Вынести павильон своими силами чиновники больше не могут. Этого права администрацию лишил областной суд — ведь постановление о сносе незаконного киоска принималось без публичного обсуждения. У полиции — это не обязанность, а право. Вот и сегодня стражи порядка ограничились составлением протокола. Пункт питания временно закрыли, пока торговцы не оплатят копеечный штраф. Похоже, решить эту проблему на уровне города уже не получится. Нужна помощь сверху.