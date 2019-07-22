Эта шаурмячная на Никонова считается рецидивистом. Ее как незаконно установленную уже выносили из центра. Но спустя месяц лавка вернулась на место все с теми же нарушениями. Предприниматели работают без договора аренды участка, разрешения на этот вид деятельности, да еще в условиях антисанитарии. Вынести павильон своими силами чиновники больше не могут. Этого права администрацию лишил областной суд — ведь постановление о сносе незаконного киоска принималось без публичного обсуждения. У полиции — это не обязанность, а право. Вот и сегодня стражи порядка ограничились составлением протокола. Пункт питания временно закрыли, пока торговцы не оплатят копеечный штраф. Похоже, решить эту проблему на уровне города уже не получится. Нужна помощь сверху.
Подозрительная шаурма. Чиновники Екатеринбурга объявили войну нелегальному фастфуду
Правда, действенного оружия против незаконных точек пока нет
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