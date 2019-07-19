Внучку супруги Пушкины не видели уже больше месяца. Хотя именно бабушка и дедушка заботились о малышке последние два года. Их дочь ушла от мужа вскоре после родов, а недавно умерла от рака. Бабушка подала на алименты, но отец внезапно забрал ребёнка к себе.
Меж двух огней. Бабушка и дедушка делят с отцом 2-летнюю девочку
По словам пенсионеров, папа увёз ребёнка в закрытый город и не даёт с ней видеться
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пятница 19 Июля 2019
Меж двух огней. Бабушка и дедушка делят с отцом 2-летнюю девочку