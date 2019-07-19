Меж двух огней. Бабушка и дедушка делят с отцом 2-летнюю девочку

Внучку супруги Пушкины не видели уже больше месяца. Хотя именно бабушка и дедушка заботились о малышке последние два года. Их дочь ушла от мужа вскоре после родов, а недавно умерла от рака. Бабушка подала на алименты, но отец внезапно забрал ребёнка к себе.