В России вскоре перейдут на электронные паспорта

К тому времени большинство граждан должны в полной мере использовать новую форму удостоверения личности. За первыми онлайн-паспортами нужно будет обращаться в полицию, но постепенно в систему включат и сеть многофункциональных центров. Все, кто имеют бумажные документы и не захотят их менять, смогут пользоваться ими дальше.