К тому времени большинство граждан должны в полной мере использовать новую форму удостоверения личности. За первыми онлайн-паспортами нужно будет обращаться в полицию, но постепенно в систему включат и сеть многофункциональных центров. Все, кто имеют бумажные документы и не захотят их менять, смогут пользоваться ими дальше.
В России вскоре перейдут на электронные паспорта
Через три года в стране выдадут последние бумажные документы
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08.06.2019
Вчера
В России вскоре перейдут на электронные паспорта