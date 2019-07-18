Первые два года жизни малышка провела за решёткой. И вот, наконец, вырвалась на свободу. Ее освобождения несколько лет добивались свердловские омбудсмены и российские консулы. Вместе с Нюрой в Россию привезли еще три десятка маленьких узников, которые теперь считаются сиротами при живых родителях. Хотя мамы многих — такие же жертвы, как и дети.
Рождённая в неволе. В Екатеринбург привезли девочку, появившуюся на свет в багдадской тюрьме
Ее мама — жена боевика запрещенной в России организации ИГИЛ, которую осудили за пособничество терроризму
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