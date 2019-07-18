Пожар в пансионате для престарелых случился в Краснруфимске

Спасатели эвакуировали почти 40 человек, причем 12 из них — лежачих больных — пришлось выносить на руках

Пожар начался в столовой, которая находится в этом же здании — у него вспыхнула крыша. В ЧП пострадал только дом — огонь повредил 200 квадратных метров площади. Постояльцев пансионата временно разместили в местной церкви. Многих скоро заберут родственники и соцработники.

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