Пожар в пансионате для престарелых случился в Краснруфимске

Пожар начался в столовой, которая находится в этом же здании — у него вспыхнула крыша. В ЧП пострадал только дом — огонь повредил 200 квадратных метров площади. Постояльцев пансионата временно разместили в местной церкви. Многих скоро заберут родственники и соцработники.