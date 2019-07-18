Автоподстава наказуема.

25 подельников, среди которых автоэксперт и юрист, устраивали подставные ДТП

Несмотря на то, что ущерб, нанесенный страховым компаниям, исчисляется миллионами рублей, на скамье подсудимых до сих пор нет одного из организаторов преступного бизнеса.