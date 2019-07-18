Автоподстава наказуема.

Банде мошенников, которые инсценировали аварии ради страховки, выносят приговор в Екатеринбурге

25 подельников, среди которых автоэксперт и юрист, устраивали подставные ДТП

Несмотря на то, что ущерб, нанесенный страховым компаниям, исчисляется миллионами рублей, на скамье подсудимых до сих пор нет одного из организаторов преступного бизнеса.

Также в разделе Криминал

Уральский чиновник — шпион? Помощника полпреда обвиняют в госизмене
08.07.2019
Уральский чиновник — шпион? Помощника полпреда обвиняют в госизмене
В Екатеринбурге рецидивист ограбил киоск микрозаймов
10.07.2019
В Екатеринбурге рецидивист ограбил киоск микрозаймов
Домашний арест или СИЗО? Суд рассмотрел апелляцию водителя, сбившего трех человек
23.11.2018
Домашний арест или СИЗО? Суд рассмотрел апелляцию водителя, сбившего трех человек
Неудачно посидел рядом: обвиняемый в педофилии фитнес-тренер предстал перед судом
16.08.2018
Неудачно посидел рядом: обвиняемый в педофилии фитнес-тренер предстал перед судом
Вчера
Автоподстава наказуема.