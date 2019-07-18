Автоподстава наказуема.

25 подельников, среди которых автоэксперт и юрист, устраивали подставные ДТП
Несмотря на то, что ущерб, нанесенный страховым компаниям, исчисляется миллионами рублей, на скамье подсудимых до сих пор нет одного из организаторов преступного бизнеса.
Банде мошенников, которые инсценировали аварии ради страховки, выносят приговор в Екатеринбурге
25 подельников, среди которых автоэксперт и юрист, устраивали подставные ДТП
Несмотря на то, что ущерб, нанесенный страховым компаниям, исчисляется миллионами рублей, на скамье подсудимых до сих пор нет одного из организаторов преступного бизнеса.