Занесла нелегкая. В детском саду Екатеринбурга у сотрудника нашли туберкулез

На обследование отправили целую группу из 20 малышей. По слухам, они долгое время находились рядом с больным скрытой формой туберкулеза. Анализы показали, что все ребятишки здоровы. Но родителей это не успокоило — им непонятно, почему рядом с детьми оказался зараженный.
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