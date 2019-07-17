Занесла нелегкая. В детском саду Екатеринбурга у сотрудника нашли туберкулез

На обследование отправили целую группу из 20 малышей. По слухам, они долгое время находились рядом с больным скрытой формой туберкулеза. Анализы показали, что все ребятишки здоровы. Но родителей это не успокоило — им непонятно, почему рядом с детьми оказался зараженный.