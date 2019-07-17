Строителям предстоит обновить 63 километра. На отдельных участках дорожники, помимо трассы, ведут капитальный ремонт сооружений. На мосту на 192 км, например, требуется замена всех железобетонных опор. Гарантия — 5 лет минимум. Но, как уверяют дорожники, покрытие прослужит и 10, и 15 лет. Только бы автомобилисты не мешали работать. На временные ограничения скорости на ремонтируемых участках лихачи внимания не обращают. Чтобы избежать ДТП, здесь установили видеофиксацию. За два месяца зафиксировали 100 тысяч нарушений!
Палки в колеса. Лихачи мешают ремонту федеральной трассы М5
Скорость движения на обновляемых участках ограничена, но это не останавливает гонщиков
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Палки в колеса. Лихачи мешают ремонту федеральной трассы М5