Расцвет Зеленой рощи. Парк в центре города скоро будет не узнать

Там появится вся инфраструктура для занятий спортом и комфортного отдыха

Речи о закрытии рощи на ремонт не идёт. Перекрывать популярное место отдыха планируют частично, да и то по мере необходимости. Площадки для воркаута останутся на прежнем месте, а территория вокруг стадиона обновится. Появятся новые дорожки, добавятся фонари освещения, будет высажено свыше пяти тысяч деревьев и кустарников. Это вызывает тревогу у некоторых горожан. Не попадет ли под топор гордость Зеленой рощи — вековые сосны?

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Расцвет Зеленой рощи. Парк в центре города скоро будет не узнать