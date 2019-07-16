Расцвет Зеленой рощи. Парк в центре города скоро будет не узнать

Речи о закрытии рощи на ремонт не идёт. Перекрывать популярное место отдыха планируют частично, да и то по мере необходимости. Площадки для воркаута останутся на прежнем месте, а территория вокруг стадиона обновится. Появятся новые дорожки, добавятся фонари освещения, будет высажено свыше пяти тысяч деревьев и кустарников. Это вызывает тревогу у некоторых горожан. Не попадет ли под топор гордость Зеленой рощи — вековые сосны?