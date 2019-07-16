Президент Татарстана приедет на уральский Сабантуй

Народный праздник окончания весенних полевых работ отметят в Кадниково 20 июля

Сабантуй отмечается более чем в 50 регионах России и еще в 30 странах! Это рай для гурманов. Ароматный чак-чак, сочный эчпочмак, сытный плов — пройти мимо невозможно! В этом году на площадке обустроят 15 подворий, где гости смогут не только познакомиться с ремёслами, предметами быта и костюмами, но и продегустировать блюда национальной кухни.

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