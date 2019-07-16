Свою личную жизнь супруги держат в секрете. Известно лишь, что в прошлом итальянец Альберто был клоуном, а чешка Ленка драматической актрисой. После их знакомства появился самый маленький в Европе шапито. В нем есть и пантомима, и жонглирование, и игра на музыкальных инструментах. Но самое главное — это общая атмосфера, которая не оставляет зрителей равнодушными.
Не жизнь, а цирк. В Екатеринбурге приехали настоящие бродячие артисты
Альберто и Ленка колесят по миру с уличными представлениями уже 30 лет
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