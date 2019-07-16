11 свердловских лесничеств получили новые машины для патрулирования территорий

Ключи от техники егерям вручил Евгений Куйвашев. Губернатор отметил, что высокопроходимые внедорожники были приобретены в рамках регионального проекта по сохранению лесов. На эти цели в 2019ом году будет потрачено более 200 миллионов рублей.