11 свердловских лесничеств получили новые машины для патрулирования территорий

Автомобили для лесной охраны направят туда, где чаще попадаются браконьеры

Ключи от техники егерям вручил Евгений Куйвашев. Губернатор отметил, что высокопроходимые внедорожники были приобретены в рамках регионального проекта по сохранению лесов. На эти цели в 2019ом году будет потрачено более 200 миллионов рублей.

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11 свердловских лесничеств получили новые машины для патрулирования территорий