То берег левый нужен, им то берег правый. Жители деревни Филькино строят мост своими руками

Прежняя переправа в деревне была да буквально сплыла год назад

Все требования фильчан восстановить мост чиновники игнорировали. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье халатность. Но пока суд да дело, сельчане решили восстановить мост своими силами и за свои деньги. Новый настил обошёлся в 10 тысяч, хотя власти говорили, что ему цена 10 миллионов рублей.

Смотрите также

Смерть от смесителя. В Нижнем Тагиле не могут найти виновных в гибели 8-летней девочки
20.06.2019
Смерть от смесителя. В Нижнем Тагиле не могут найти виновных в гибели 8-летней девочки
Дачные войны. Тагильчанин расстрелял соседей по саду
11.07.2019
Дачные войны. Тагильчанин расстрелял соседей по саду
Обещанного три года ждут. В доме на Уктусе никак не проведут капитальный ремонт
09.07.2019
Обещанного три года ждут. В доме на Уктусе никак не проведут капитальный ремонт
Плотина как пороховая бочка. Жители Верхней Синячихи боятся наводнения
05.07.2019
Плотина как пороховая бочка. Жители Верхней Синячихи боятся наводнения
Вчера
То берег левый нужен, им то берег правый. Жители деревни Филькино строят мост своими руками