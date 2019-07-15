То берег левый нужен, им то берег правый. Жители деревни Филькино строят мост своими руками

Все требования фильчан восстановить мост чиновники игнорировали. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье халатность. Но пока суд да дело, сельчане решили восстановить мост своими силами и за свои деньги. Новый настил обошёлся в 10 тысяч, хотя власти говорили, что ему цена 10 миллионов рублей.