Свободная стая. Бродячих собак в Екатеринбурге теперь чипируют и отпускают на волю

Целая комиссия решает, безопасны ли псы для людей

На свободу уже выпустили семь собак. На воле они оказались, потому что им так и не нашли новый дом. Держать их долго в приюте невыгодно, усыплять запрещено. По новому закону, брошенных друзей человека зоозащитники могут выпускать обратно в город. Перед этим бродяжкам проводят операцию и ставят прививки.
Выпускников можно узнать по такой бирке – с датой и порядковым номером. Это знак, что собака безопасна.

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Свободная стая. Бродячих собак в Екатеринбурге теперь чипируют и отпускают на волю