Свободная стая. Бродячих собак в Екатеринбурге теперь чипируют и отпускают на волю

На свободу уже выпустили семь собак. На воле они оказались, потому что им так и не нашли новый дом. Держать их долго в приюте невыгодно, усыплять запрещено. По новому закону, брошенных друзей человека зоозащитники могут выпускать обратно в город. Перед этим бродяжкам проводят операцию и ставят прививки.

Выпускников можно узнать по такой бирке – с датой и порядковым номером. Это знак, что собака безопасна.