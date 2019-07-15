Размахнись, рука! В поселке Арти прошел международный турнир косарей

Он давно перерос из спортивной стометровки с косой в большой этнокультурный фестиваль

В этот раз участников было заявлено столько, что бескрайнего русского поля хватило не всем. 12 человек попросили подождать до следующего сенокоса. Турнир косарей не просто дань традиции, а настоящее соревнование 21 века. За настоящими мастерами не заржавеет: задача участников — скосить сто метров травы быстрее остальных. Поэтому перед стартом инвентарь проходит через несколько рук.

Смотрите также

Обещанного три года ждут. В доме на Уктусе никак не проведут капитальный ремонт
09.07.2019
Обещанного три года ждут. В доме на Уктусе никак не проведут капитальный ремонт
Плотина как пороховая бочка. Жители Верхней Синячихи боятся наводнения
05.07.2019
Плотина как пороховая бочка. Жители Верхней Синячихи боятся наводнения
Три раза по сто. Выпускница из Екатеринбурга набрала рекордное количество баллов на ЕГЭ
21.06.2019
Три раза по сто. Выпускница из Екатеринбурга набрала рекордное количество баллов на ЕГЭ
Смерть от смесителя. В Нижнем Тагиле не могут найти виновных в гибели 8-летней девочки
20.06.2019
Смерть от смесителя. В Нижнем Тагиле не могут найти виновных в гибели 8-летней девочки
Вчера
Размахнись, рука! В поселке Арти прошел международный турнир косарей