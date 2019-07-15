В этот раз участников было заявлено столько, что бескрайнего русского поля хватило не всем. 12 человек попросили подождать до следующего сенокоса. Турнир косарей не просто дань традиции, а настоящее соревнование 21 века. За настоящими мастерами не заржавеет: задача участников — скосить сто метров травы быстрее остальных. Поэтому перед стартом инвентарь проходит через несколько рук.
Размахнись, рука! В поселке Арти прошел международный турнир косарей
Он давно перерос из спортивной стометровки с косой в большой этнокультурный фестиваль
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