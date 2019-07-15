Именно там, благодаря развитию микрорайонов, формируется серьезный пассажиропоток. Однако, когда начнется прокладка новой линии подземки, непонятно. Денег на это нет.
Не на Виз, а в Академический. Экс-мэр города Аркадий Чернецкий предложил новую концепцию развития метро в Екатеринбурге
По его мнению, при строительстве новой ветки нужно ориентироваться на юго-запад
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