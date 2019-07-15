Не на Виз, а в Академический. Экс-мэр города Аркадий Чернецкий предложил новую концепцию развития метро в Екатеринбурге

По его мнению, при строительстве новой ветки нужно ориентироваться на юго-запад

Именно там, благодаря развитию микрорайонов, формируется серьезный пассажиропоток. Однако, когда начнется прокладка новой линии подземки, непонятно. Денег на это нет.

Также в разделе Город

А оно нам надо? Мэрия Екатеринбурга выясняет у жителей, нужна ли им вторая ветка метро
21.06.2019
А оно нам надо? Мэрия Екатеринбурга выясняет у жителей, нужна ли им вторая ветка метро
Три раза по сто. Выпускница из Екатеринбурга набрала рекордное количество баллов на ЕГЭ
21.06.2019
Три раза по сто. Выпускница из Екатеринбурга набрала рекордное количество баллов на ЕГЭ
"Ты кто такой? — Я за сквер": горе-защитник парка на Драме повредил машину журналиста
06.06.2019
"Ты кто такой? — Я за сквер": горе-защитник парка на Драме повредил машину журналиста
Новое — хорошо забытое старое: жителей планеты призывают использовать энергию солнца, ветра и воды
09.07.2019
Новое — хорошо забытое старое: жителей планеты призывают использовать энергию солнца, ветра и воды
Вчера
Не на Виз, а в Академический. Экс-мэр города Аркадий Чернецкий предложил новую концепцию развития метро в Екатеринбурге