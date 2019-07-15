Губит людей вода. Четверо свердловчан утонуло за выходные, в том числе двое детей

Школьник пытался спасти младшего брата, но не справился и тоже погиб

Что нужно знать прежде, чем лезть в воду, свердловчанам напоминают спасатели. Они отправились в рейд в Малый Исток, чей пруд весьма популярен у отдыхающих, и обнаружили еще одного утопленника. Пока не ясно, как погиб именно мужчина, но на берегах людей подстерегает множество опасностей. Пляж не приспособлен для купания.

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Губит людей вода. Четверо свердловчан утонуло за выходные, в том числе двое детей