Что нужно знать прежде, чем лезть в воду, свердловчанам напоминают спасатели. Они отправились в рейд в Малый Исток, чей пруд весьма популярен у отдыхающих, и обнаружили еще одного утопленника. Пока не ясно, как погиб именно мужчина, но на берегах людей подстерегает множество опасностей. Пляж не приспособлен для купания.
Губит людей вода. Четверо свердловчан утонуло за выходные, в том числе двое детей
Школьник пытался спасти младшего брата, но не справился и тоже погиб
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