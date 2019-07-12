В Екатеринбурге началась подготовка к Универсиаде-2023

Несмотря на то, что до Студенческих игр еще четыре года, организаторам расслабиться не удастся. В городе нужно построить целую деревню Универсиады. Где она появится и подробнее о видах спорта, которые войдут в программу турнира — в новой серии Дневников Универсиады. Сегодня об игре, которую любят президенты — о бадминтоне