В Екатеринбурге началась подготовка к Универсиаде-2023

Губернатором создана рабочая группа, которая будет курировать строительство спортивной инфраструктуры

Несмотря на то, что до Студенческих игр еще четыре года, организаторам расслабиться не удастся. В городе нужно построить целую деревню Универсиады. Где она появится и подробнее о видах спорта, которые войдут в программу турнира — в новой серии Дневников Универсиады. Сегодня об игре, которую любят президенты — о бадминтоне

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