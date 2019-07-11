Деньги впустую. Обещанного детского садика в Верхнем Тагиле три года ждут

Между тем, в проект вложили десятки миллионов рублей. Куда пропали деньги, сейчас разбирается прокуратура. Ведь из-за горе-строителей пострадал не только бюджет, но и семьи. Садик рассчитан почти на три сотни мест. Для Верхнего Тагила — цифра внушительная