Деньги впустую. Обещанного детского садика в Верхнем Тагиле три года ждут

Его должны были сдать ещё в 2016 году, но до сих пор стройке конца не видно

Между тем, в проект вложили десятки миллионов рублей. Куда пропали деньги, сейчас разбирается прокуратура. Ведь из-за горе-строителей пострадал не только бюджет, но и семьи. Садик рассчитан почти на три сотни мест. Для Верхнего Тагила — цифра внушительная

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Деньги впустую. Обещанного детского садика в Верхнем Тагиле три года ждут