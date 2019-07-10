Слезы, обмороки и чай с кексиком. Визит Владимира Путина взбудоражил Екатеринбург

Вот что президент с людьми делает… Девушки не могут поверить, что вдруг оказались от Владимира Путина на расстоянии вытянутой руки. В награду за долгое ожидание — после всех официальных встреч — глава государства вышел к народу. Прямо из своего ауруса. Поступок получился по-настоящему трогательным. В первую очередь, для самого Владимира Владимировича. В Екатеринбурге Владимир Путин пробыл всего один вечер. За 3 с половиной часа он успел пообщаться со студентами и участниками саммита промышленности. Речь, приготовленная для GMIS, получилась очень проникновенной, первую очередь, потому, что заготовленный текст президент разбавлял своими комментариями.