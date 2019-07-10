Вот что президент с людьми делает… Девушки не могут поверить, что вдруг оказались от Владимира Путина на расстоянии вытянутой руки. В награду за долгое ожидание — после всех официальных встреч — глава государства вышел к народу. Прямо из своего ауруса. Поступок получился
Слезы, обмороки и чай с кексиком. Визит Владимира Путина взбудоражил Екатеринбург
Глава государства немало удивил горожан и свою службу безопасности, когда вышел к народу
Вот что президент с людьми делает… Девушки не могут поверить, что вдруг оказались от Владимира Путина на расстоянии вытянутой руки. В награду за долгое ожидание — после всех официальных встреч — глава государства вышел к народу. Прямо из своего ауруса. Поступок получился
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