Одно из садоводческих товарищества Екатеринбурга рискует превратиться в мусорный полигон

Садово-огородный сезон в разгаре, поэтому горы хлама растут на глазах. Больше месяца контейнеры стоят переполненными. От того, что их не опорожняют, возмущаются садоводы, рядом с помойкой поселились незваные гости. Так получилось, что оформление соглашения с мусорным оператором затянулось до мая. А впервые эта услуга понадобилась садоводам только 21 июня. И вот уже почти три недели люди не могут добиться ее исполнения.