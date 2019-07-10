Одно из садоводческих товарищества Екатеринбурга рискует превратиться в мусорный полигон

Коммунальщики принимают заявки на вывоз отходов, а машина не приходит

Садово-огородный сезон в разгаре, поэтому горы хлама растут на глазах. Больше месяца контейнеры стоят переполненными. От того, что их не опорожняют, возмущаются садоводы, рядом с помойкой поселились незваные гости. Так получилось, что оформление соглашения с мусорным оператором затянулось до мая. А впервые эта услуга понадобилась садоводам только 21 июня. И вот уже почти три недели люди не могут добиться ее исполнения.

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