Кредит под гипнозом? Жительница Екатеринбурга попала в больницу, купив комплект постельного белья за баснословные деньги

Из-за пледа и подушек у Елены Владимировны теперь бессонница. За этот набор она будто под гипнозом выложила 65 тысяч рублей. Слишком уж сильно ее впечатлили рассказы об овечьей супершерсти. Все началось с купона на участие в розыгрыше, который пенсионерке вручили в торговом центре. Спустя неделю ей сообщили, что она счастливчик, и пригласили прийти за призом. В магазине оказалось, что удача подвернулась на только Елене Владимировне. Победителям сделали 25-процентную скидку на шерстяной комплект и заверили — его первоначальная цена 85 тысяч. Вероятно, по той же счастливой случайности в соседней комнате оказался кредитный эксперт. Пока оформлялась рассрочка, пенсионеров поили чаем. Приехав домой, Елена Владимировна почувствовала себя будто в опьянении. А узнав, что похожее белье можно было купить в разы дешевле, и вовсе слегла с давлением. Врач не исключил, что так на пациентку мог повлиять гипноз. После выписки она написала заявление о возврате покупки. Но отдавать деньги ей не спешат.