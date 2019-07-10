Бизнес плюс наука равно прогресс. Уральские промышленники и высшая школа будут работать вместе

Теперь студенты смогут строить карьеру буквально за партой

Идей и даже рабочих вариантов у молодых дарований немало. В этом убедился и президент Владимир Путин, побывавший в УрФУ. Визит президента для студентов сродни сессии. Молодые ученые должны за несколько минут представить свои разработки. Среди студенческих проектов немало тех, которые способны изменить мир. Вот только промышленники про них не знают. Чтобы российская наука не трудилась впустую, а предприятия не искали ноу-хау на стороне, им нужно работать в тесной связке. Серьезный шаг в этом направлении уже сделан. На Иннопроме Русская медная компания подписала соглашение о сотрудничестве с федеральным университетом.

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